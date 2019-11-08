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Bursa evin deposunda çıkan yangın korkuya neden oldu

Evin deposunda çıkan yangın korkuya neden olduBursa'da, bir evin deposunda çıkan yangın, korkuya neden oldu.

08.11.2019 09:49 | Son Güncelleme: 08.11.2019 09:53
Evin deposunda çıkan yangın korkuya neden oldu
Bursa'da, bir evin deposunda çıkan yangın, korkuya neden oldu. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından 20 dakika içerisinde kontrol altına alındı.
Merkez Nilüfer ilçesi, Görükle Mahallesi'nde Ömer B.'ye ait evin depo kısmında sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Yükselen alevleri görenler itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. Yangın yaklaşık 20 dakika içerisinde kontrol altına alınırken, mahalledekiler çalışmaları korku dolu gözlerle izledi.
Bursa evin deposunda çıkan yangın korkuya neden oldu

İtfaiye, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA


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