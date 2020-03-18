BURSA Evinde yangın çıkan çift, balkondan kurtarıldı
Evinde yangın çıkan çift, balkondan kurtarıldıBursa'da, 2 katlı evin çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
18.03.2020 16:24 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:29
Evinde yangın çıkan çift, balkondan kurtarıldı
Bursa 'da, 2 katlı evin çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında balkondan kurtarılan ve dumandan etkilenen ev sahibi ile eşi, hastaneye kaldırıldı. Merkez Nilüfer ilçesine bağlı Eskikaraman Mahallesi'nde, Sezai Engin'e ait 2 katlı binanın çatı katında, saat 14.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları gören mahalleli, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, sepetli itfaiye aracıyla evde mahsur kalan Sezai Engin ve eşi Zeynep Engin'i balkondan kurtardı. Alevler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınıp, söndürüldü. Dumandan etkilendiği belirlenen Sezai Engin ve Zeynep Engin ise sağlık görevlilerince ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
Bursa 'da, 2 katlı evin çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında balkondan kurtarılan ve dumandan etkilenen ev sahibi ile eşi, hastaneye kaldırıldı. Merkez Nilüfer ilçesine bağlı Eskikaraman Mahallesi'nde, Sezai Engin'e ait 2 katlı binanın çatı katında, saat 14.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları gören mahalleli, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, sepetli itfaiye aracıyla evde mahsur kalan Sezai Engin ve eşi Zeynep Engin'i balkondan kurtardı. Alevler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınıp, söndürüldü. Dumandan etkilendiği belirlenen Sezai Engin ve Zeynep Engin ise sağlık görevlilerince ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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