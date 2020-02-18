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Bursa evine çağırdığı komşusunu öldürdü

Evine çağırdığı komşusunu öldürdüBursa'da, Erhan Ç. (31), evine çağırıp, tartıştığı komşusu Emre Şahin'i (26) tabanca ile başından vurarak öldürdü.

18.02.2020 10:49 | Son Güncelleme: 18.02.2020 10:50
Evine çağırdığı komşusunu öldürdü
Bursa'da, Erhan Ç. (31), evine çağırıp, tartıştığı komşusu Emre Şahin'i (26) tabanca ile başından vurarak öldürdü.
Olay, gece saatlerinde Gemlik ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Novadori Caddesi'nde bulunan evde meydana geldi. İddiaya göre, Erhan Ç., alt kat komşusu Emre Şahin'i telefonla arayarak evine çağırdı. Erhan Ç. ile Şahin arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Erhan Ç., tabancayla Şahin'i başından vurarak öldürdü. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Emre Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi Erhan Ç. ise evinde tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa evine çağırdığı komşusunu öldürdü

Emre Şahin, Güncel

Kaynak: DHA


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