Bursa evine çağırdığı komşusunu öldürdü

Evine çağırdığı komşusunu öldürdü

Bursa'da, Erhan Ç. (31), evine çağırıp, tartıştığı komşusu Emre Şahin'i (26) tabanca ile başından vurarak öldürdü.

Olay, gece saatlerinde Gemlik ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Novadori Caddesi'nde bulunan evde meydana geldi. İddiaya göre, Erhan Ç., alt kat komşusu Emre Şahin'i telefonla arayarak evine çağırdı. Erhan Ç. ile Şahin arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Erhan Ç., tabancayla Şahin'i başından vurarak öldürdü. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Emre Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi Erhan Ç. ise evinde tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA