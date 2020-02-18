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Bursa evine çağırdığı komşusunu öldürdü

Evine çağırdığı komşusunu öldürdü (2)'EMRE'Yİ KAZAYLA ÖLDÜRDÜM'Bursa'da, evine çağırıp, tartıştığı komşusu Emre Şahin'i tabancayla başından vurarak, öldüren Erhan Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

18.02.2020 16:01 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:03
Evine çağırdığı komşusunu öldürdü (2)
'EMRE'Yİ KAZAYLA ÖLDÜRDÜM'
Bursa'da, evine çağırıp, tartıştığı komşusu Emre Şahin'i tabancayla başından vurarak, öldüren Erhan Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Erhan Ç.'nin, emniyetteki ifadesinde, "Emre'yi sohbet etmek için evime çağırdım. Oturduğumuz sırada ben bakmak için tabancamı çıkardım. Tabancamla oynarken, yanlışlıkla horuzu kaldırdım ve ateş aldı. Emre'nin vurulduğunu gördüm. Emre'nin ilk müdahalesini ben yaptım ve 112'yi de ben aradım. İsteyerek yaptığım bir şey değildi. Emre'yi kazayla öldürdüm, pişmanım" dediği öğrenildi.
Bursa evine çağırdığı komşusunu öldürdü

Emre Şahin, Güncel

Kaynak: DHA


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