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Bursa evine sipariş getirmeyen dönerci dükkanını bastı

Evine sipariş getirmeyen dönerci dükkanını bastıBursa'da evine döner sipariş eden Levent B., işyerinin, uzaklık sebebiyle siparişinin gönderilemeyeceğini söylemesi üzerine dönerci dükkanına gelerek balta ile camları kırıp çalışanları darp etti.

02.10.2019 11:15
Evine sipariş getirmeyen dönerci dükkanını bastı
Bursa'da evine döner sipariş eden Levent B., işyerinin, uzaklık sebebiyle siparişinin gönderilemeyeceğini söylemesi üzerine dönerci dükkanına gelerek balta ile camları kırıp çalışanları darp etti. Olay anı işyerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.
Olay, akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesinde meydana geldi. 'Gözlüklü' takma ismiyle bilinen Levent B., evinin 10 kilometre uzaklığından bulunan bir dönerciden sipariş verdi. Dükkan sahibinin evin çok uzak olduğunu ve siparişi getiremeyeceklerini belirtmesi üzerine sinirlenen Levent B., elinde balta ile dükkana gelerek önce dükkanın camlarını kırdı. Ardından dükkana giren Levent B., çalışanları darp etti. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken dükkanın camlarını kıran Levent B.?yi yakalamak için çalışma başlattı.
Öte yandan Levent B.?nin işyerinin camlarını kırıp çalışanları darp ettiği anlar iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Bursa evine sipariş getirmeyen dönerci dükkanını bastı

Polis, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

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