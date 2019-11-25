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Bursa evini uyuşturucu çoğaltım tesisine çeviren şüpheli, yakalandı

Evini uyuşturucu çoğaltım tesisine çeviren şüpheli, yakalandıBursa'da uyuşturucu maddeleri çoğaltmak ve ticaretini yapmak için evine tesis kuran B.T.(58), polis ekipleri tarafından yakalandı.

25.11.2019 17:32 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:36
Evini uyuşturucu çoğaltım tesisine çeviren şüpheli, yakalandı
'da uyuşturucu maddeleri çoğaltmak ve ticaretini yapmak için evine tesis kuran B.T.(58), polis ekipleri tarafından yakalandı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Ekipleri, B.T.'nin evinde uyuşturucu maddeleri çoğalttığı bilgisine ulaştı. B.T.'yi teknik ve fiziki takibe alan ekipler, operasyon için hazırlıklarını tamamladı. Eve operasyon düzenleyen ekipleri, B.T.'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda, 950 gram uyuşturucu imalinde kullanılan madde, 20 kilo 100 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde çoğaltmada kullanılan kimyasal madde ve malzeme, satışa hazır halde paketlenmiş metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait çok sayıda fişek ele geçirdi. Şüpheli B.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
GÖRÜNTÜ BİLGİSİ
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-Operasyon anınandan görüntüler
-Tesisten detaylar
-şüphelinin sevk olması
HaberBerktuğ ÖNCÜ- Kamera Mehmet İNAN BURSA,(DHA)
Bursa evini uyuşturucu çoğaltım tesisine çeviren şüpheli, yakalandı

Polis, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA


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