17.07.2019 17:12
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BURSA EVLİYA ÇELEBİ YOLUNDA ARMUT HASADI

BURSA'nın İnegöl ilçesinde şeftali hasadının ardından Santa Maria cinsi armutlarda da hasat başladı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde şeftali hasadının ardından Santa Maria cinsi armutlarda da hasat başladı. Bursa'nın kaliteli ve çok miktarda meyve üretiminin yapıldığı İnegöl'de hasat dönemi sürüyor. Şeftaliden az da olsa yüzü gülen çiftçiler, armut hasadından da umutlular. Evliya Çelebi Yolunun geçtiği İnegöl'e bağlı İsaören Mahallesindeki armut bahçelerinde hasat az da olsa başladı. Bir hafta içerisinde hasat İnegöl'ün farklı mahallelerinde de başlayacak.
İsaören Kırsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erhan Ulu, az da olsa Santa Maria cinsi armut hasadının başladığını belirterek, 'İnegöl'de yaklaşık 10 bin dekarlık alanda armut üretimi yapılıyor. Rekolte beklentimiz ise 25 bin ton civarındadır. Bu sene Santa Maria armudumuz da diğer senelere oranla rekolte düşük görünüyor. Fakat kalite bazında iddialıyız. Deydinler, Dipsizgöl, İsaören ve Çeltikçi mahallelerimiz de yoğunlukta armut üretimi yapılıyor. Önümüzdeki haftalarda tam anlamıyla armut hasadımız devam edecektir. İnegöl, gerek ikliminden, gerekse toprağının kalitesinden dolayı Bursa bölgesi ve Türkiye'de ürün kalitesi bakımından birinci sıradadır' dedi.
Fiyat beklentisinden de bahseden Ulu, 'Armudun bize maliyeti yaklaşık kilo bazında 2,5 lira. Fiyatların 3,5 TL'den aşağı olmaması gerekiyor. Gerçekten maliyetler çok yüksek. O yüzden bu fiyatların altına düşmemesi lazım' ifadelerini kullandı. BURSA EVLİYA ÇELEBİ YOLUNDA ARMUT HASADI
Kaynak: DHA
Evliya Çelebi, İnegöl, Bursa, Güncel

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