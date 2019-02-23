Bursa Fabrikada Kapağı Açık Gidere Düşen İşçi Ağır Yaralandı

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Fabrikada kapağı açık gidere düşen işçi ağır yaralandıBURSA'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada kapağı açık olan gidere düşen Vedat Gür (25) ağır yaralandı.İnegöl Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Orman ürünleri fabrikasında çalışan Vedat Gür, geri adım attığı sırada yaklaşık 3 metre derinliğindeki gidere düştü. İşçiler tarafından kurtarılan yaralı olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.