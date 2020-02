Bursa fan club, Erzurum deplasmanının sponsoru oldu

Ziyarette konuşan Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan, "Biz futbolumuzu oynadığımızda yenemeyeceğimiz takım yok. Yeter ki kenetlenelim, inanalım. Bursaspor'u daha iyi yerlerde göreceğiz" dedi.

Bursaspor Kulübü Başkanı nezdinde tüm Bursaspor camiasını, Adana Demirspor galibiyetinden dolayı kutladıklarını belirten BFC Başkanı Selim Yedikardeş de, yakalanan olumlu havanın sürmesi adına BFC olarak ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

Bursaspor'a önemli iki desteklerinin olacağını kamuoyuyla paylaşan Selim Yedikardeş, BFC olarak, BB Erzurumspor'la deplasmanda yapılacak müsabakanın sponsorluğunu üstlendiklerini duyurdu. Yedikardeş, ayrıca bunun akabinde gelecek sezon için Goldsit 1963 Tribünü'nden 50 koltuk alımı yapacaklarını da müjdeledi.

Her zaman ve her koşulda tam destek

"Bursaspor bizim hassas noktamız" diyen Yedikardeş, "Sağlıktan yaşama, spordan kültüre, ekonomiden siyasete varıncaya kadar her yönüyle 30 yılı aşkın bir süredir faaliyetini sürdüren Bursa Fan Club, her zaman ve her koşulda Bursaspor'umuzun yanında olmuştur. Bugün eğer gerçek sevgiye sahipsek gerçek bir Bursasporlu isek, bugün de destek vermek en büyük görevimizdir. Bu yüzden Bursaspor'a herkesin gerçekten destek vermesi ve 'seviyormuş' gibi yapmaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

BFC Balıkesir'de toplanacak

Bursaspor'un, Bursa'nın marka değeri açısından en önemli kurumlarından bir tanesi olduğuna işaret eden Yedikardeş, "Sporu seviyoruz, Bursaspor'u daha çok seviyoruz. Her dönemde desteklerimiz, yardımlarımız, birlikteliklerimiz olmuştur kulübümüzle. Hatta yönetimlerde arkadaşlarımız da olmuştur. İyi bir ivme yakaladık. Tabiri caizse '-mış, -miş' gibi yapmıyoruz, yanınızda olduğumuzu beyan ediyoruz. Biz sonuna kadar Bursaspor sevdalısıyız. İnşallah Bursaspor'umuz tekrardan Süper Lig'e çıkacak, tekrardan destanlar ve şarkılar yazdıracak, Avrupa Ligi'nde ve Şampiyonlar Ligi maçlarını yeniden burada oynayacaktır. Bursa, ilklerin şehridir. Bugüne kadar birçok futbolcuyu Türk sporuna kazandırmıştır. Önümüzde bir de 10 Mart Salı günü deplasmanda oynanacak Balıkesirspor maçı var. Bizim de toplantılarımız Salı günleri yapılıyor. Biz Balıkesirspor maçının olduğu gün, Bursa Fan Club olarak toplantımızı Balıkesir'de yapacağız ve maçı da tribündeki yerimizden izleyeceğiz inşallah."

Önemli bir viraj geçildi

Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan da ziyaretlerinden dolayı BFC Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yedikardeş ve üyelerine teşekkür etti.

Bursaspor'un büyük bir camia olduğuna işaret eden Mestan, Adana Demirspor galibiyetiyle önemli bir virajın geçildiğine vurgu yaptı. Başkan Mestan, "Biz futbolumuzu oynadığımızda yenemeyeceğimiz takım yok. Futbolcularımız güzel mücadele ettiler ve hak ettiğimiz sonucu, 10 kişi kalsak da aldığımızı düşünüyorum. Bizim 10 kişi olsak da Türkiye'de yenemeyeceğimiz takım yoktur. Yeter ki kenetlenelim, inanalım. Futbolcularımız da o gün hiçbirimizin başını yere eğdirmedi ve galip geldik. Bursaspor'u daha iyi yerlerde göreceğiz" diye konuştu.

Başkan Mestan'dan teşekkür

Bursa'nın en önemli markalarından bir tanesinin Bursaspor olduğunu belirten Başkan Mesut Mestan, şöyle devam etti:

"Sadece başkan ve yönetim kurulunun altından kalkabileceği bir sorumluluk değil bizimkisi. Bu yük şehirle paylaşılmalı. Bursaspor, Türkiye'nin ve şehrimizin önemli bir markası. Geldiğimiz nokta hepimizi heyecanlandırdı, umutsuzluğu attık. Bu yükün altından hep birlikte kalkacağımıza inanıyorum ve inşallah sezon sonunda hedeflediğimiz yerde oluruz. Kulübümüzü ziyaret ettiğiniz için sizlere müteşekkiriz. Önümüzdeki sezon için Goldsit 1963 Tribünü'nden almak istediğiniz koltuklardan dolayı mutlu olduk. Sezon başındaki umutsuzluk ve karamsarlık atıldı. Siz dostlarımızın gelmiş olması ve deplasman sponsoru olmuş olmanız çok önemli. Rabbimin izni ve şehrimizin büyüklerinin destekleri o kötü süreci aştık. Şuanda güzel bir atmosfer oluştu. İnşallah dediğiniz gibi Avrupa Ligi'nde ve Şampiyonlar Ligi'nde tekrar bayrağımızı dalgalandırırız."