'Bursa Festivali'nde efsane konser

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş , '58. Uluslararası Bursa Festivali'nde yıldızları buluşturan efsane konserde Gökhan Tepe ve Muazzez Abacı 'yı ilgiyle izledi, şarkılara da alkışlarıyla eşlik etti.

'58. Uluslararası Bursa Festivali', coşkuyla devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen '58. Uluslararası Bursa Festivali', usta sanatçı Gökhan Tepe ve Türk Sanat Müziği'nin duayen ismi Muazzez Abacı'yı aynı sahnede bir araya getirdi.

Usta sanatçıların muhteşem sahne performansı, Bursalı sanatseverleri tam anlamıyla mest etti. Gönüllere dokunan en özel eserlerin seslendirildiği konser, coşkulu anlara imza attı.

Abacı'dan Tepe'ye övgü

Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda 4 bine yakın vatandaşın keyifle izlediği konserde, önce sahneye sevilen sanatçı Gökhan Tepe çıktı. Tepe, muhteşem enerjisi ve seslendirdiği en güzel şarkılarıyla, sevenlerini kendisine hayran bıraktı. Demet Akalın 'ın da söylediği 'Türkan' şarkısıyla Bursa'yı coşturan Tepe, Ebru Gündeş 'in de seslendirdiği 'Teşekkür Ederim' şarkısıyla da sevenlerinden bol bol alkış aldı.

Konserde daha sonra sahneye usta sanatçı Muazzez Abacı çıktı. Abacı da en sevilen Türk Sanat Müziği eserlerini seslendirerek gönüllere hitap etti. Konserin sonunda Gökhan Tepe ve Muazzez Abacı, birlikte düet yaptı. Abacı, keyifli konserde Tepe'nin muhteşem sesine ve yorumuna övgülerde bulundu.

Müren ve Senar'a vefa

Bursa'da, Sanat Güneşi Zeki Müren ve Müzeyyen Senar 'ı da anarak, 'Şimdi Uzaklardasın' ve 'Ormancı' adlı eserleri seslendiren sanatçılar, sanatseverler tarafından dakikalarca alkışlandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da yıldızları buluşturan konserde Tepe ve Abacı'yı ilgiyle izledi, şarkılara alkışlarıyla eşlik etti. Gökhan Tepe'nin annesi Sema Tepe ve oyuncu Tuncer Salman da konseri izleyen konuklar arasındaydı.