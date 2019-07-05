05.07.2019 12:05
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Bursa Festivali'nin finalini Hande Yener yaptı

Bursa Festivali'nin finalini Hande Yener yaptıBursa'da düzenlenen 58. Uluslararası Bursa Festivali'nin son gecesinde Hande Yener sahneye çıktı.

Bursa Festivali'nin finalini Hande Yener yaptı
Bursa'da düzenlenen 58. Uluslararası Bursa Festivali'nin son gecesinde Hande Yener sahneye çıktı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirilen 58. Uluslararası Bursa Festivali'nin 12'nci konuğu, pop sanatçısı Hande Yener oldu. Yener, festivalin son gecesinde muhteşem görsel şovlarla birleştirdiği şarkılarıyla Bursalı hayranlarını coşturdu. 'Mor', 'Beni Sev', 'Sebastian', 'Naber' gibi sevilen şarkılarını seslendiren Yener, danslarıyla hayranlarını coşturdu. Yener, gecenin sonunda hayranları tarafından coşkuyla alkışlandı. Bursa Festivali'nin finalini Hande Yener yaptı
Kaynak: DHA
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