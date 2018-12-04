Bursa Fırına Molotoflu Saldırı Güvenlik Kamerasında

04 Aralık 2018 Salı 10:10



04 Aralık 2018 Salı 10:10

Bursa'da gece saatlerinde kimliği belirsiz 2 kişi bir ekmek fırınına molotof kokteyli ile saldırdı. Saldırının ardından yaya olarak kaçan saldırganlar kayıplara karışırken, olay anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.Olay saat 02.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Yeşilyayla mahallesinde meydana geldi. Kimliği belirsiz 2 kişi, Huzurevi Caddesinde bulunan Mehmet Taşkın'a ait bir ekmek fırının camını önce sopayla saldırdı. Camı kıran şüpheliler içeri molotof kokteyli fırlattı. Bu sırada fırının imalat bölümünde çalışan işçiler ne olduğunu panik içinde dışarı çıktı. İşçilerin çıktığını gören saldırganlar kaçarken yaklaşık 50 metre ileride Emin Keleş'e ait bir kasabın camına da taşla saldırdı. Kaçan saldırganların fırlattığı molotof kokteyli tutuşmazken fırın çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDILARBu arada saldırganların molotof kokteylli saldırı anı fırının güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde yüzleri kapalı şüpheliler fırının önüne gelerek önce camı taşla sonra da sopayla kırdığı görüldü. Molotof kokteylini içeri atan saldırganlar koşarak kaçıyor.Polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.