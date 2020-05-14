BURSA Fırıncıların ramazanda 300 derece sıcakla imtihanı

Fırıncıların ramazanda 300 derece sıcakla imtihanıBursa'da, fırıncılar, ramazan ayında vatandaşın ekmek ve pide ihtiyacını karşılamak için zorlu ve yoğun bir mesai harcıyor.

14.05.2020 10:43 | Son Güncelleme: 14.05.2020 10:46
Fırıncıların ramazanda 300 derece sıcakla imtihanı
Bursa'da, fırıncılar, ramazan ayında vatandaşın ekmek ve pide ihtiyacını karşılamak için zorlu ve yoğun bir mesai harcıyor. İftar sofralarına sıcak pide ulaştırabilmek için 300 derece sıcaklığa ulaşan fırınların başına geçen ekmek ustaları, sıcaklığa rağmen oruçlarını tutmaya gayret gösteriyor.
İnegöl ilçesinde fırıncılar, ramazan ayıyla birlikte fazla mesai yapıyor. 300 derece sıcaklığa ulaşan fırınların başına geçen ekmek ustaları, oruçlarını aksatmadan tutmaya devam ediyor. Fırıncı Murat Öztürk (30) yaşadıkları zorlukları anlatarak, ?Biz fırıncılar olarak ramazan ayı içerisinde kutsal görevimizi yapıyoruz. Yaklaşık 300 derece sıcaklığın karşısında orucumuzu tutarak, ibadetimizi yerine getirmekteyiz. Oruç insana sıhhat verir. Tabii biz akşama kadar fırının başında duruyoruz. İster istemez bu sıcaklık zorluyor tabii ki. Bu kadar sıcaklığın karşısında çalışmak kolay değil. Yeri geldi zorlandık, yeri geldik bir baygınlık derecesine geldik ama bırakmadık devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Ekmek Ustası Sedrettin Erten (47) ise, 'Ramazan ayında hem ibadetimizi hem de işimizi yapıyoruz. Herkese ibret olsun' dedi. BURSA Fırıncıların ramazanda 300 derece sıcakla imtihanı

Kaynak: DHA

Etiketler: Bursa, Güncel, Haber

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