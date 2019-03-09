Bursa Fuat Oktay CHP Gibi Arkasını Dönüp Gidenlerden Değiliz

Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bursa programı kapsamında, Osmangazi Belediyesi tarafından yapılan Alparslan Türkeş Caddesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Burada konuşan Oktay, "CHP gibi oy yoksa, hizmet de yok deyip arkasını dönüp gidenlerden değiliz." dedi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, geldiği Bursa'da valiliği ziyaret etti. Heykel'deki tarihi valilik binasına gelen Oktay, Vali Yakup Canbolat tarafından karşılandı. Tören mangasını selamlayan ve şeref defterini imzalayan Oktay, daha sonra valilik makamına geçti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, basına kapalı gerçekleşen ziyarette kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Oktay, daha sonra Osmangazi Belediyesi tarafından Yunuseli'nde yapılan Alparslan Türkeş Caddesi'nin açılışına katıldı. Programa, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP Milletvekili Hidayet Vahapoğlu, İçişleri eski Bakanı Efkan Ala, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa milletvekilleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, MHP İl Başkanı Cihangir Kalkancı ve teşkilat mensupları ile çok sayıda kişi katıldı.17 yılda en zorlu süreçlerden güçlenerek çıkıldığını belirten Oktay, ? 1 Nisan'dan sonra ülkenin hizmetleri bu ittifakla güçlü şekilde yaşayacak. Biz merkezde çalıştık, Bir ülkenin gelişmişliği, kalkınması sadece merkezden çalışma ile mümkün değil. Israrla yerelde diyoruz. Merkezde bizler, yerelde belediyelerimizle güç birliği yapacağız. Biz hizmetin, projenin, yatırımın vaadini verenlerden değiliz. Söz verdik mi yaparız. Konuştuk mu yaparız. Buna bütün Türkiye şahittir. 31 Mart'a konuşulan her neyse bizim sözümüzdür, yapılacaktır. Bunun yapılıp, yapılmadığının takipçisi olacağız. Biz öyle CHP gibi oy yoksa, hizmet de yok deyip arkasını dönüp gidenlerden değiliz. Hiçbir zaman öyle olmadık" dedi."PKK VE FETÖ'YE DÜNYAYI DAR ETTİK"Terör örgütlerinin oyunlarının bozulacağını söyleyen Oktay, Hain terör örgütlerinin oyunlarını bozacağız, bozmaya devam edeceğiz. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar nefes aldırmayacağız, onlara rahat verdirmeyeceğiz. Arkalarında kim olursa olsun meydan okuduk, okumaya devam edeceğiz. PKK, FETÖ'süne bu dünyayı dar ettik, dar etmeye devam edeceğiz. Ekonomik saldırılara karşı dimdik ayakta durduk. Oradan çok daha güçlenerek geleceğe yürüyoruz. Türkiye'nin önüne kim engel çıkarırsa çıkarsın oradan güçlenerek çıkmayı öğrendik. Bize hiç kimsenin tehdidi bir şey ifade edemez, vız gelir. Ülkemiz, bugün bulunduğu noktaya kolay gelmedi " diye konuştu"ZİLLETE BULANMIŞ SİYASİ AKTÖRLER HEZİMETE UĞRAYACAKTIR"MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman da açılışta yaptığı konuşmada, 'Bugün bizim için tarihi bir gün. Bu anlamlı günü partimizin 50'nci kuruluş yıl dönümüne tesadüf etmesi ayrı önem katıyor. Gerçekten Bursa'da gelecek nesillere emanet edilecek, böyle güzel bir hatırayı önemsiyorum ve anlamlı buluyorum. Cumhuriyet tarihinin en kilit, en kritik milli beka açısından en stratejik seçimlerinden biri 22 gün sonra yapılacaktır. Türkiye'nin yıkımını dileyenler, zilletle kucak açanlar tarihin yanlış yerinde durduğunu anlamak zorunda kalacaklardır. Türk milleti bekasını sandıkta sahip çıktığı 31 Mart'ta gösterecektir. Zillete bulanmış siyasi aktörler hezimete uğrayacaktır. Türkiye'nin kuyusunu kazanlar bu kuyuya düşmekten kurtulamayacaklardır. Zilletin geleceği olmaz, milletimize hayrı dokunmaz. Cumhur ile Cumhuriyeti bir kez daha kucaklaştıracağız. Zilletin oyununu Allah'ın izniyle birlikte bozacağız" dedi.