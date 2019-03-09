Bursa Fuat Oktay CHP Gibi Arkasını Dönüp Gidenlerden Değiliz

Fuat Oktay: CHP
gibi arkasını dönüp gidenlerden değiliz (2)
ÇARŞI ESNAFINI ZİYARET
Yunuseli'nde gerçekleştirdiği Alparslan Türkeş
Caddesi'nin açılışından sonra ikindi namazını kılmak için Ulucamii'ne gelen Oktay, namazın ardından cemaatle bir süre sohbet etti. Daha sonra Kapalıçarşı'yı gezen eden Oktay, esnafla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.Oktay, esnaf ziyareti sırasında, Bursa
'ya gezmeye gelen 3 Filistinli kadın turistin hatıra fotoğrafı isteğini de geri çevirmedi. Bölge esnafıyla bir süre sohbet eden Oktay, esnafla vedalaşarak bölgeden ayrıldı.
Bursa, Cumhuriyet Halk Partisi, fuat oktay, Güncel
Kaynak: DHA