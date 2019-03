Bursa Fuat Oktay CHP Gibi Arkasını Dönüp Gidenlerden Değiliz

Kaynak: DHA

Fuat Oktay: CHP gibi arkasını dönüp gidenlerden değiliz (3)BURKAY: 6 MİLYAR DOLAR DIŞ TİCARET FAZLASI VERDİKCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bursa ziyaretinde kapalıçarşı esnaf ziyaretinin ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından hazırlanan Bursa Model Fabrika'nın açılışına katıldı. Burada yapılan açılış konuşmasında BTSO Başkanı İbrahim Burkay , fabrika hakkında ve Bursa'nın ithalat, ihracat rakamlarıyla ilgili bilgiler verdi. Burkay, "15 milyar dolar ihracatı gerçekleştirmiş bir kentiz. Bugün Birleşmiş Milletler 'e kayıtlı 122 ülkenin üzerinde ihracat yapan bir kentiz. 2018 sonu itibariyle Bursa 6 milyar dolar dış ticaret fazlası veren bir kent. 15 milyar dolar ihracat, 9 milyar dolar ithalat ile bu sıranın bütün ekonomik rasyoları Türkiye 'nin 2023 hedefini işaret ediyor. Açılan Model Fabrikamızda da işletmelerin eğitimini gerçekleştireceğiz. Bu merkez aynı zamanda son dönemin olmazsa olmazları arasında yer alan dijital üretim ve bilişim sektörünün de içinde olduğu Endüstri 4.0'ın işletmelerimizde hayata geçirilecek en önemli eğitim merkezlerinden biri olacak" dedi.'TEKNOLOJİ HAYATIN HER YERİNDE'Teknolojinin insan hayatının her alanında olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Teknoloji artık hayatımızın her yerinde ve yine yaşantımızın her alanında bizimle. Günlük yaşantımız, tüketim alışkanlıklarımız ve yine dünyadaki üretim modelleri, yeni teknolojik eğilimlere göre şekillenmektedir. Tabi ki bu fabrikalar için de geçerlidir. Günümüzde ekonomik rekabetin ve kaynak verimliliğinin kuralları teknolojik ilerlemelere göre her gün yeniden belirleniyor. Bu önemin kazananları teknolojiyi sadece geliştirenler veya tüketenler değil, onu geliştiren, yönlendiren ve üretime hızla adapte edebilenler olacaktır" diye konuştu.'GÜÇLÜ EKONOMİ GÜÇLÜ SANAYİ İLE MÜMKÜN'Güçlü ekonominin güçlü sanayi sayesinde oluşacağını belirten Oktay, "Milli teknoloji hamlemizin bir parçası olan milli teknoloji ve güçlü sanayi vizyonumuzla Türkiye'nin daha da gelişmesi için hepimiz var gücümüzle gayret gösteriyoruz. Hedeflerimize giden yolun yüksek katma değerli üretim verimlilik, dijital dönüşüm ve bölgesel kalkınmadan geçtiğinin de bilincindeyiz. Güçlü ekonominin güçlü sanayi ile mümkün olacağına inanıyoruz. Güçlü sanayiye giden yolun ise yine etkinlik, verimlilik, dijitalleşme ve iyi yönetişimden geçtiğinin de bilincindeyiz" ifadelerini kullandı.