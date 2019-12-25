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Bursa gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşu bursa'da kutlandı

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşu Bursa'da kutlandıBursa Gaziantepliler Derneği yönetimi, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıldönümünü Heykel Atatürk Anıtı'na çelenk bırakarak kutladı.

25.12.2019 14:09 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:12
'in düşman işgalinden kurtuluşu 'da kutlandı
Bursa Gaziantepliler Derneği yönetimi, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıldönümünü Heykel Atatürk Anıtı'na çelenk bırakarak kutladı.
Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıldönümü dolayısıyla Bursa Gaziantepliler Derneği tarafından Heykel Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Törende, Bursa Gaziantepliler Derneği Başkanı Bilal Şengüloğlu ve dernek üyeleri tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından son buldu.
98 yıl önce kazanılan zaferi Gaziantepliler olarak Bursa'da kutladıklarını dile getiren Bursa Gaziantepliler Derneği Başkanı Bilal Şengüloğlu, Büyük kahramanlıkların ve destanların yazıldığı, 98 yıl önce Osmanlı İmparatorluğu'nun toprakları bölündüğü zaman bir şehir vardı ki esareti kabul etmeyen, insanın da öyle bir vatan teslimi vardı ki mücadeleci ruhuyla 11 ay 10 gün süren kuşatmada aç kaldılar. Zerdali çekirdeğinden ekmek yaptılar. Zöhre hatunlar, Şahin beyler, Şehit Kamiller, Karayılanlar, ismini sayamadığımız her evin bahçesinde bir şehidin yattığı, 6 bin 317 şehidin vatan uğruna, toprak uğruna şahadete erdiği kutlu günümüz. Bugün 98'inci yıldönümümüzü kutluyoruz. Bu vesileyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm cephelerde şehit düşen Antep savunmasında şehit düşen atamızı, ecdadımızı rahmetle anıyorum dedi.
Bursa gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşu bursa'da kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk, Gaziantep, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA


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