BURSA Geçtiğimiz hafta sıcaklık rekoru kırılan Bursa'da dolu yağdı

Geçtiğimiz hafta sıcaklık rekoru kırılan Bursa'da dolu yağdıBURSA'da, hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesinin ardından sağanak etkili oldu.

23.05.2020 16:56 | Son Güncelleme: 23.05.2020 17:01
Geçtiğimiz hafta sıcaklık rekoru kırılan Bursa'da dolu yağdı
BURSA'da, hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesinin ardından sağanak etkili oldu.
Bursa'da, geçtiğimiz hafta son 75 yılın mayıs ayı sıcaklık rekoru 38 derece ile kırılırken, bugün ise yoğun yağış etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Bursa'da hava sıcaklığı 16 dereceye kadar düştü. Bir anda etkisini artıran yoğun yağışla birlikte, kentin pek çok noktasına dolu da yağdı. Bursa Valiliği de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine girileceğini ve Ramazan Bayramı boyunca da hava sıcaklıklarının 10- 15 derece olmak üzere normallerin altında seyredeceğinin öngörüldüğünü duyurmuştu. BURSA Geçtiğimiz hafta sıcaklık rekoru kırılan Bursa’da dolu yağdı

Kaynak: DHA

Etiketler: Bursa, Güncel, Haber

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