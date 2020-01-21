Bursa, geleceği için bütünleşiyor

Vatandaşı temsil eden kuruluşların, kamu kurumlarından beklentilerini ortaya koymak için 3 ay önce başlatılan çalışmaların yapılan şura ile tamamlanma safhasına geçtiğini belirten Başkan Aktaş, "Bugün son adımını attığımız projemiz sonucunda, Bursa Şehir Stratejisi Belgesi'ni oluşturacağız. Şubat ayının başında duyuracağımız strateji belgesi, Bursa'nın gelecek vizyonu olacak" dedi.

Vatandaş odaklı strateji belgesi

Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Orhangazi Salonu'nda yapılan Bursa Şehir Politikaları Analizi Şehir Şurası'na; Başkan Aktaş'ın yanı sıra Bursa Valisi Yakup Canbolat, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikalar Kurulu üyeleri Prof.Dr. Tarkan Oktay ve Dr. Hayri Baraçlı, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve ilgili kuruluşların temsilcileri katıldı. Program başlangıcında, Bursa Şehir Politikaları Analizi Proje Yöneticisi Dr. Ayhan Yasan tarafından katılımcılara yönelik bir sunum gerçekleştirildi. Dr. Yasan, sunumunda, onlarca kurumla yüz yüze görüşülerek, belli kurullarda değerlendirilerek elde edilen verilerin vatandaş öncelikli olduğunu vurguladı. Şehir şurasında, protokol konuşmalarının ardından açık oturum yapıldı. Kocaeli Büyükşehir eski Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun yönetiminde gerçekleşen oturumda; BTSO Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa'yla ilgili kendilerine sorulan soruları cevapladı. Büyük ilgi çeken program; 'Alt yapı ve Mobilizasyon', 'Şehir Ekonomisi ve İstihdam', 'Çevre ve Şehircilik', 'Sosyal ve Kültürel Gelişim', 'Şehir Yönetimi ve Vatandaşla İletişim' konu başlıklı tema çalışmalarının ardından sona erdi.

Şubat ayında kamuoyuna açıklanıyor

Büyükşehir Belediyesi'nce Bursa Şehir Politikaları Analizi için 90 gün süren 3 aşamalı plan uygulandı. 11 Kasım 2019 tarihinde başlayan ve mülakatları temel alan birinci aşamada; 250 civarında kamu kurumu, STK, birlik ve siyasi partinin birinci derecede yöneticileriyle yüz yüze görüşmeler yapıldı. Bu arada Bursa; Dağ Yöresi (Keles, Orhaneli, Harmancık ve Büyükorhan), Doğu (Yenişehir, İnegöl), Merkez (Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Kestel ve Gürsu) Sahil (Mudanya, Gemlik, İznik ve Orhangazi) ve Batı (Mustafakemalpaşa ve Karacabey) şeklinde 5 bölgeye ayrıldı. Görüşmeler sonucunda elde edilen veriler, analiz edilerek ikinci aşama olan bölge istişare toplantılarına taşındı. Delfi Metodu kullanılarak 5 bölge için çeşitli tavsiyelere dönüştürülen çalışmalar, üçüncü aşama olan Bursa Şehir Şurası'nda tekrar değerlendirmeye alındı. Şehir şurasının ardından, ortaya çıkan tüm hazırlıklar yeniden değerlendirilerek, 'Bursa Şehir Strateji Belgesi' adıyla Şubat ayının başında kamuoyuna açıklanacak. Strateji belgesinde, vatandaşın taleplerinin karşılanması yönünde tüm kurumların birlikte hareket etmesini sağlayacak doneler yer alacak.

Başkan Aktaş: Vatandaşla istişarede hiçbir zaman yanılmadık

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şehir şuranın açılışında yaptığı konuşmada, Bursa'nın gelecek tasavvuruna katkıda bulunmak üzere bir araya geldiklerini ve bu süreçte önemli bir aşamayı geride bıraktıklarını söyledi. Şimdiye kadar Bursalılarla birlikte belirledikleri hedefler doğrultusunda yola devam ettiklerini, vatandaşlarla istişare ettikleri hiçbir konuda pişman olmadıklarını dile getiren Başkan Aktaş, "Şehirler, tarih boyunca üç temel olgu etrafında şekillenmiştir. Mekân, cemiyet ve siyaset... Bu bakımdan şehrin kalıbını mekân, şahsiyetini insan, geleceğini ise siyaset belirlemiştir. Hiç şüphesiz bu hususta en kritik konu; şehri doğuran ve yoğuran olguların aynı eksende buluşabilmesidir. Bu da ancak bütün paydaşların katkısı ile oluşacak bir gelecek tasavvuruyla mümkündür" diye konuştu. Bu doğrultuda seçim sürecini geride bıraktıktan hemen sonra Bursa Tasavvuru'na katkıda bulunmak üzere büyük bir titizlikle stratejik plan hazırlıklarına başladıklarını hatırlatan Başkan Aktaş, "Çalışmalarımızda başta Bursalı hemşerilerimiz olmak üzere, şehrimizdeki bütün kurum temsilcilerinin de görüşlerini dikkate aldık. Bu süreçte temel önceliğimiz, mekânla uzlaşan ve vatandaşa dokunan bir siyaset yaklaşımını kökleştirmek oldu. Zira kadim bir geçmişe ve kurucu vasıflara sahip olan şehrimizin gelecek tasavvuru, ancak bütün paydaşların hizmet beklentileri ve önceliklerinin dikkate alınması ile mümkün olacaktı. Hadimi ve emanetçisi olduğumuz Bursa Büyükşehir Belediye başkanlığı makamına nasıl ki vatandaşlarımızın takdir ve teveccühleri ile geldiysek, Bursa Tasavvuru'nu da yine hemşerilerimizin görüş ve tavsiyelerini dikkate alarak hazırladık. Şehir adına uzun vadeli planları oluşturmadan önce kurumlar ve şehir sabiteleri ile olan ilişkilerin sınırlarını belirlemek amacıyla yola çıktık. Bu amaçla şehrin tüm dinamiklerini bir araya getiren 'Bursa Şehir Politikaları Analizi' isimli projemizi başlattık. Şimdi ise bunu gerçekleştirmekte olduğumuz şehir şurası ile daha da olgunlaştırmayı hedefliyoruz. Bugün son adımını attığımız şehir şurasının sonunda ise Bursa Şehir Strateji Belgesi'ni oluşturacağız. Şubat ayının başında tüm paydaşlarımıza duyuracağımız şehir strateji belgesi, Bursa'nın gelecek vizyonu olacak" şeklinde konuştu.

Bursa Şehir Politikaları Analizi'ne tam not

Şuranın açılışında söz alan Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikalar Kurulu Üyesi Prof.Dr. Tarkan Oktay ise Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ortaya çıkardığı çalışmanın örnek olduğunu dile getirdi. Paydaşları kapsaması ve bölge esaslı olması nedeniyle çalışmanın emsallerinden bir adım öne çıktığını vurgulayan Prof.Dr. Oktay, "Farklı mekanizmalarla istişare ve yönetişim sisteminin sürekli hale getirilmesi, belediyenin de işini kolaylaştıracak. Daha sağlıklı hizmet adımlarının atılmasını sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikalar Kurulu Üyesi Dr. Hayri Baraçlı da çalışmanın Bursa için önemli olduğunu dile getirdi. Başkan Aktaş'ın önünde güçlü bir 4.5 yıl bulunduğunu hatırlatan Dr. Baraçlı, "Bu süreçte Bursa'da büyük projeleri ortaya koyma imkanımız var. Ulaşım, alt yapı, çevre… Bunlar göz ardı etmememiz gereken unsurlar fakat en önemli şey, insan odaklı şehircilik anlayışıdır. Vatandaşı tanıyabilmek ve ihtiyaçlarını giderebilmek, bunu sürdürülebilir kılmak hayati derecede önemli. Yapılan bu çalışma da bunun bariz yansıması" açıklamasında bulundu.

Vali Yakup Canbolat da Büyükşehir Belediyesi'nin 'uygulamaya aldığı şehir politikaları analiziyle' Bursa'nın dinamizmini yönlendirecek, var olan kapasitesini katlayacak, 'küresel hedeflere cevap verebilecek nitelikte' büyük bir adım attığını vurguladı. Yapılan hazırlıklarda şehrin tüm dinamiklerinin değerlendirilmesinin yanında zengin mozaiğinden de faydalanıldığını hatırlatan Canbolat, "Büyükşehir Belediyesi'nin toplumun her kesimiyle birlikte üreteceği şehir politikasıyla, Ulu Şehir Bursa'nın daha yaşanabilir ve ulaşılabilir kılınması adına attığı adımların başarılı olacağına inancımız tamdır" dedi.