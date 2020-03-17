BURSA Gelin almada koronavirüs farkındalığı için medikal tulum ve maskeyle oynadılar
Gelin almada koronavirüs farkındalığı için medikal tulum ve maskeyle oynadılarBursa'nın Karacabey ilçesinde, gelin alma törenine katılanlar koronavirüs salgınına dikkat çekmek için medikal tulum giyip, maske takarak çiftetelli oynadı.
17.03.2020 15:28 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:29
Gelin almada koronavirüs farkındalığı için medikal tulum ve maskeyle oynadılar
Bursa 'nın Karacabey ilçesinde, gelin alma törenine katılanlar koronavirüs salgınına dikkat çekmek için medikal tulum giyip, maske takarak çiftetelli oynadı. Davul zurna eşliğinde oynayanların görüntüleri sosyal medyada da büyük ilgi çekti.
Bursa'da geçen pazar günü Betül-Özkan Manay çifti, Karacabey'de yapılan düğün organizasyonuyla dünya evine girdi. Gelin ve damadı mutlu günlerinde yalnız bırakmak istemeyen arkadaşları, gelin alma eğlencesinde hem farkındalık yaratmak hem de çiftin mutlu günlerinde beraber olmak için medikal tulum giyip, maske takarak davul zurna eşliğinde oynadı. Sokakta cep telefonu kamerasıyla kaydedilen maskeli grubun davul zurna eşliğinde çiftetelli oynaması, sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı.
Bursa 'nın Karacabey ilçesinde, gelin alma törenine katılanlar koronavirüs salgınına dikkat çekmek için medikal tulum giyip, maske takarak çiftetelli oynadı. Davul zurna eşliğinde oynayanların görüntüleri sosyal medyada da büyük ilgi çekti.
Bursa'da geçen pazar günü Betül-Özkan Manay çifti, Karacabey'de yapılan düğün organizasyonuyla dünya evine girdi. Gelin ve damadı mutlu günlerinde yalnız bırakmak istemeyen arkadaşları, gelin alma eğlencesinde hem farkındalık yaratmak hem de çiftin mutlu günlerinde beraber olmak için medikal tulum giyip, maske takarak davul zurna eşliğinde oynadı. Sokakta cep telefonu kamerasıyla kaydedilen maskeli grubun davul zurna eşliğinde çiftetelli oynaması, sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı.
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Kaynak: DHA
Haberin Videosu :BURSA Gelin almada koronavirüs farkındalığı için medikal tulum ve maskeyle oynadılar
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