Bursa Gemlik'te CHP'li Sertaslan Kazandı

BURSA'nın Gemlik
ilçesinde, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyet Halk Partisi
'nin adayı Mehmet Uğur Sertaslan
, yeni belediye başkanı oldu. Bursa
'nın Gemlik
ilçesinde, resmi olmayan sonuçlara göre 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde en çok oyu alan CHP
'nin adayı Mehmet Uğur
Sertaslan, ilçenin yeni belediye başkanı oldu.
UĞUR SERTASLAN KİMDİR ?
1971 yılında Bursa
'nın Gemlik
ilçesinde doğan Mehmet Uğur Sertaslan
, ilk orta ve lise eğitimini Gemlik
'te tamamladı. Anadolu Üniversitesi
İnşaat Bölümü mezunu olan Sertaslan evli ve 3 çocuk babasıdır. Sertaslan, ilçedeki bir nakliye şirketinin yönetim kurulunun başındadır.
- Bursa
Mehmet Uğur Sertaslan, Cumhuriyet Halk Partisi, Gemlik, Bursa, Politika
Kaynak: DHA