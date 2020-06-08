BURSA-Gemlik'te kaçak avlanan trol teknesine el konuldu

Gemlik'te kaçak avlanan trol teknesine el konulduBursa'nın Gemlik ilçesinde, yasa dışı avlanan trol teknesi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

08.06.2020 14:06 | Son Güncelleme: 08.06.2020 14:12
Gemlik'te kaçak avlanan trol teknesine el konuldu
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, yasa dışı avlanan trol teknesi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Tekneye el konulurken, tekne sahibini bulmak için soruşturma başlatıldı.
Bursa Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Gemlik açıklarındaki bir teknenin, trolle avlandığını tespit etti. Ekipler, gece yarısı düzenledikleri operasyonla tekneyi, suçüstü yakaladı. 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında tekneye ve ağlara el konuldu. Ekipler, teknenin sahibini bulmak için soruşturma başlattı.
Gemlik Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Zeki Hazer tarafından yapılan yazılı açıklamada, Mudanya Sahil Güvenlik Komutanlığı'mıza teşekkür ediyoruz. Kaçak avcılıkla mücadelemiz uzun zamandır devam ediyor. Bizlerin görevi, hem körfezimizdeki popülasyonu korumak, balıkları sonraki nesillere aktarmak hem de daha sağlıklı ürünlerin vatandaşlarımıza ulaşmasını sağlamaktır. Bu anlamda da çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir. BURSA-Gemlik’te kaçak avlanan trol teknesine el konuldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Sahil Güvenlik Komutanlığı, Gemlik, Bursa, Güncel, Haber

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