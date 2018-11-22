Bursa Gemlik'te Öldürülen Kadının Cinayet Şüphelisi Kardeşi Çıkt

22 Kasım 2018 Perşembe 15:37



22 Kasım 2018 Perşembe 15:37

Gemlik'te öldürülen kadının cinayet şüphelisi kardeşi çıktıOtomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü (3)Kemal ALTINDAĞGEMLİK (Bursa), (DHA) - Gemlik ilçesinde, aracında silahlı saldırıya uğrayan ve olay yerinde yaşamını yitiren Günay Torun'a (55) tabancayla ateş eden şüpheli Halil K., Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir tanıdığının evinde suç aleti tabancayla ele geçirildi. Gemlik ve Karacabey polisinin ortaklaşa çalması sonucu yakalanan şüphelinin, ölen Torun'un kardeşi olduğu, olayın alacak meselesinden kaynaklanmış olabileceği ifade edildi. Halil K.'nın sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımlarda, 'Alacak nefesimiz olduğu sürece soracak hesabımız da olacaktır. Ben demiştim' yazdığı belirlendi.