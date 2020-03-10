BURSA Gemlik'te otobüslerde koronavirüse karşı ilaçlama
Gemlik'te otobüslerde koronavirüse karşı ilaçlamaBURSA'nın Gemlik ilçesinde, Otobüsçüler ve Minibüsçüler Kooperatifi'nce, Gemlik- Bursa arası ve Gemlik Şehir İçi servisi yapan otobüsler koronavirüse karşı ilaçlandı.
10.03.2020 22:50 | Son Güncelleme: 10.03.2020 22:51
Gemlik 'te otobüslerde koronavirüse karşı ilaçlama
BURSA'nın Gemlik ilçesinde, Otobüsçüler ve Minibüsçüler Kooperatifi'nce, Gemlik- Bursa arası ve Gemlik Şehir İçi servisi yapan otobüsler koronavirüse karşı ilaçlandı.
Gemlik 73 nolu Otobüsçüler ve Minibüsçüler Kooperatifi, muhtemel koronavirüsüne karşı Gemlik Bursa arası ve Gemlik şehir içi otobüsleri ilaçladı. Konu ile ilgili bilgilendirme yapan Kooperatif Başkanı Ersel Dalgın, "Türkiye'de koronavirüs görüldüğüne dair herhangi bir bulgu yok. Buna rağmen, bizler halkımızın sağlığını düşünerek olası risklere karşı ilaçlama çalışmaları başlattık, farklı zamanlarda da bu çalışmalara devam edeceğiz" dedi.
Otobüslerin seferlerinin bitiminde ilaçlamanın devam edeceği bildirilirken, olası risklere karşı farklı önlemler alınacağının da altı çizildi.
BURSA'nın Gemlik ilçesinde, Otobüsçüler ve Minibüsçüler Kooperatifi'nce, Gemlik- Bursa arası ve Gemlik Şehir İçi servisi yapan otobüsler koronavirüse karşı ilaçlandı.
Gemlik 73 nolu Otobüsçüler ve Minibüsçüler Kooperatifi, muhtemel koronavirüsüne karşı Gemlik Bursa arası ve Gemlik şehir içi otobüsleri ilaçladı. Konu ile ilgili bilgilendirme yapan Kooperatif Başkanı Ersel Dalgın, "Türkiye'de koronavirüs görüldüğüne dair herhangi bir bulgu yok. Buna rağmen, bizler halkımızın sağlığını düşünerek olası risklere karşı ilaçlama çalışmaları başlattık, farklı zamanlarda da bu çalışmalara devam edeceğiz" dedi.
Otobüslerin seferlerinin bitiminde ilaçlamanın devam edeceği bildirilirken, olası risklere karşı farklı önlemler alınacağının da altı çizildi.
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Kaynak: DHA
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