Bursa Gemlik'te Silahlı Kavga, 1 Ağır Yaralı

Gemlik'te silahlı kavga, 1 ağır yaralı
BURSA'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen olayda Ahmet K., vücuduna isabet eden 3 kurşunla ağır yaralandı.
Olay, Dr. Ziya Kaya Mahallesi Ilıca Caddesinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen şüpheli tarafından açılan ateşte Ahmet K., vücuduna isabet 3 kurşunla ağır yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ahmet K., 112 Acil Sağlık Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri kimliğini tespit ettikleri şüphelinin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.
29 Kasım 2018 Perşembe 14:44