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Bursa Gemlik'te trol teknesi yakalandı

Gemlik'te Sahil Güvenlik Komutanlığına yapılan ihbar sonrasında, bir hafta takibe alınan trol teknesi yakalandı.

02.04.2020 15:48 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:48
Bursa Gemlik'te trol teknesi yakalandı
Gemlik 'te Sahil Güvenlik Komutanlığına yapılan ihbar sonrasında, bir hafta takibe alınan trol teknesi yakalandı. Kaçak avcılık olarak bilinen trol avcılığına karşı mücadelenin devam edeceği de vurgulandı.

Gemlik Su Ürünleri Kooperatifi konu ile alakalı yaptığı açıklamada "Gemlik Su Ürünleri Kooperatifi olarak Sürdürülebilir Geleneksel Balıkçılık ile ilgili mücadelemiz devam etmektedir. Son bir haftadır Gemlik içinde trol teknelerinin yasak olduğu halde kaçak olarak çalışmaya devam etmekteydi. Trol teknelerinin çalışması yüzünden bölge balıkçımız denize ağlarını atamıyor, balıkçılarımızın sıkıntı çekmesine neden oluyordu. 01 Nisan 2020 02.00 sularında 158 Sahil Güvenlik ihbar hattı ile irtibata geçerek bölgemizde kaçak avcılık yapan trol teknelerinin çalıştığını bildirmemiz üzerine, Sahil Güvenlik personeli ile Kooperatif üyemize ait balıkçı teknesi kullanılarak trol teknesine yaklaşıp Kardeşler 9 isimli Kapaklı köyünden trol teknesi trol kapıları ve tam teşekküllü trol ağları ile yakalanması sağlanıp Sahil Güvenlik personellerince gerekli işlemler yapılmıştır. 1 Ocak 2020 itibari ile yeni düzenlemeler ile birlikte uygulanmaya başlanılan 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu gereği yakalanan trol teknesinin mülkiyeti kamuya devredilmektedir. Diğer yandan tekne sahiplerine idari para cezaları da uygulanmıştır. Yakalanan teknelerin sahiplerinin trol avcılığını tekrar yapması halinde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmektedir. Bu mücadelede emeği geçen resmi kurum amirlerine, personellerine ve Sahil Güvenlik bot komutanlarımıza, karadan destek veren balıkçılarımıza Gemlik Su Ürünleri Kooperatifi olarak teşekkür ederiz. Trol tekneleri ile mücadelemiz kararlılık ile devam edecektir." ifadelerine yer verdi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Gemlik, Güncel
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