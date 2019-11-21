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Genç kızın denize atlayıp intihara kalkıştığı anlar kamerada

Bursa'da 21 yaşındaki genç kız, kendisini yaklaşık 50 metre yüksekteki uçurumdan denize bıraktı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, genç kızı yaralı olarak karaya çıkardı.

21.11.2019 09:41 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:36

'nın ilçesinde sevgilisinden ayrıldığı için bunalıma girip, yaklaşık 50 metrelik uçurumdan denize atlayan Aylin T. (21), ağır yaralı olarak kurtarıldı. Aylin T.'nin intihar girişiminde bulunduğu anlar, mobese kamerasına yansıdı.

KENDİSİNİ UÇURUMA BIRAKTI

Olay, dün öğle saatlerinde Mudanya ilçesi Yıldıztepe mevkisinde meydana geldi. Bir süre önce sevgilisinden ayrıldığı için bunalıma girdiği öne sürülen Aylin T., otomobili ile Yıldıztepe uçurumuna geldi. Bir süre manzarayı seyreden Aylin T., daha sonra koşarak kendisini yaklaşık 50 metre yüksekteki uçurumdan denize bıraktı.

EKİPLER BOTLARLA DENİZE AÇILIP KURTARDI

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Botlarla denize açılan ekipler, Aylin T.'yi kısa sürede buldu. Yaralı olarak karaya çıkartılan Aylin T., Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Aylin T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Aylin T.'nin intihar girişiminde bulunduğu anlar ise mobese kamerasına yansıdı.

Genç kızın denize atlayıp intihara kalkıştığı anlar kamerada

Mudanya, Bursa, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (2)
HERO:kimse için canını kıymaya değmez
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GARİBAN:ÖLSE DE BÖYLE TİPLERDEN KURTULSAK İŞİN İÇİNDE PSİKOPAT BİR ERKEK YOKSA BAŞKA BİŞEY DEMİYORUM
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