19.06.2019 16:17
Haberler» Güncel» Haber

BURSA Gençlerin hesap kavgası 2 yaralı, 4 gözaltı

Gençlerin hesap kavgası 2 yaralı, 4 gözaltıBURSA'da bir mekanda alkol alan 6 arkadaş arasında ödedikleri hesap yüzünden kavga çıktı.

Gençlerin hesap kavgası 2 yaralı, 4 gözaltı
BURSA'da bir mekanda alkol alan 6 arkadaş arasında ödedikleri hesap yüzünden kavga çıktı. Kavgada 2 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı.
Olay, gece saatlerinde Osmangazi ilçesi Nalbantoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Bir mekanda alkol aldıktan sonra dışarı çıkan 6 genç, ödedikleri hesap yüzünden kendi aralarında tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. A.K., B.Ö., O.Ş. ve İ.S., C.M. ile D.F.'yi dövdü. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar C.M. ve D.F., Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada ise 1 ruhsatsız tabanca ile 20 gram esrar ele geçirildi. 4 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.BURSA Gençlerin hesap kavgası 2 yaralı, 4 gözaltı
Kaynak: DHA
Osmangazi, kavga, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan, radyo ortak yayınında
18:32 Kastamonu'daki silahlı kavga
18:31 Hirfanlı Barajı'nda 'Asayiş Bot Timi' oluşturuldu
18:31 Kırklareli'den 215 göçmen ülkelerine gönderildi
18:31 Lastiği patlayan otomobil, şarampole devrildi; sürücü yaralı
18:31 Zonguldak'ta sel
18:31 Karadeniz Vakfı Başkanı Cevahir'in acı günü