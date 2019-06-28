28.06.2019 13:26
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BURSA Geri dönüp, bilgisayar çaldığı iş yerinin kapısını kontrol etti

Geri dönüp, bilgisayar çaldığı iş yerinin kapısını kontrol ettiBursa'nın İznik ilçesinde bir dükkana girip diz üstü bilgisayarı çalan zanlı, kısa bir süre sonra geri dönerek kapıyı kapatıp kapatmadığını kontrol etti.

Geri dönüp, bilgisayar çaldığı iş yerinin kapısını kontrol etti
Bursa 'nın İznik ilçesinde bir dükkana girip diz üstü bilgisayarı çalan zanlı, kısa bir süre sonra geri dönerek kapıyı kapatıp kapatmadığını kontrol etti.
Olay, saat 01.00 sıralarında İznik ilçesi Atatürk Caddesi 'nde meydana geldi. Bir emlak dükkanının kapısını açan kimliği belirsiz kişi, içerideki bilgisayarı alıp kaçtı. Bir süre sonra geri dönen şüpheli, kapıyı kapatıp kapatmadığını kontrol etti. Kapıyı kapattığını gören şüpheli, olay yerinden uzaklaştı.
Sabah iş yerine gelen Harun Yılmaz , diz üstü bilgisayarının çalındığını fark edip, polise bildirdi. Gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.BURSA Geri dönüp, bilgisayar çaldığı iş yerinin kapısını kontrol etti
Kaynak: DHA
Bursa , İznik , Güncel

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