Haberler » Güncel » Bursa girdiği evden elektronik eşya çalan şüpheli tutuklandı - Haber

Bursa girdiği evden elektronik eşya çalan şüpheli tutuklandı

Girdiği evden elektronik eşya çalan şüpheli tutuklandıBURSA'nın Gemlik ilçesinde, girdiği evden elektronik eşyalar ile bir miktar para çalan Ertan Turcan (27), tutuklandı.

20.02.2020 15:48 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:50
Girdiği evden elektronik eşya çalan şüpheli tutuklandı
BURSA'nın ilçesinde, girdiği evden elektronik eşyalar ile bir miktar para çalan Ertan Turcan (27), tutuklandı.
Hırsızlık olayı geçen Cumartesi günü Gemlik İlçesi Yeni Mahalle Moda Sokak'taki bir evde yaşandı. Ertan Turcan, girdiği evden bir miktar para ile elektronik eşyaları alıp, kaçtı.
İhbar üzerine araştırma başlatan Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Ertan Turcan'ı dün gözaltına aldı. 'Uyuşturucu ticareti' ve 'adam yaralamak' suçlarından poliste kaydı bulunduğu, 'hırsızlık' suçundan da denetimli serbestliğe tabi tutulduğu ortaya çıkan Turcan, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Bursa girdiği evden elektronik eşya çalan şüpheli tutuklandı

Gemlik, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:20  Kristal çocuk ya da indigo çocuk nedir? Kristal çocukların özellikleri nelerdir?
15:23  Taahhüt nasıl yazılır? TDK'ya göre taahhüt mü, tahüt mü? Taahhüt ne demek?
14:36  Şoför nasıl yazılır? TDK'ya göre şoför mü, şöför mü? Şoför ne demek?
14:05  Hanau nerede? Hanau nüfusu kaç? Hanau konumu ve haritası! Hanau saldırısı nedir?
12:24  21 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 21 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
20.02.2020 17:29:20