BURSA Girdiği pastanede önce baklava yedi, sonra sadaka kutusunu çaldı
Girdiği pastanede önce baklava yedi, sonra sadaka kutusunu çaldıBURSA'da pastaneye giren hırsız, önce baklava yedi sonra sadaka kutusunu çaldı.
12.03.2020 16:01 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:01
Girdiği pastanede önce baklava yedi, sonra sadaka kutusunu çaldıBURSA'da pastaneye giren hırsız, önce baklava yedi sonra sadaka kutusunu çaldı. Hırsızlık anı, pastanedeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'ndeki pastanede, geçtiğimiz hafta gece yarısı yaşanan hırsızlık olayı şöyle meydana geldi. Henüz açık olan pastaneye müşteri gibi giren kimliği belirsiz şüpheli, arka taraftaki çalışanları kontrol ettikten sonra tezgah üzerindeki baklavadan yedi. Sadaka kutusunu alıp, pastaneden çıktı. Bir süre sonra sadaka kutusunun yerinde olmadığını fark eden pastane çalışanları, polisi aradı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Hırsızlık anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüde, kimliği belirsiz şüpheli içeri girdikten sonra, çalışanları kontrol edip, bakla yemeye başlıyor. Ardından da sadaka kutusunu alıp, hızla kaçıyor.
Kaynak: DHA
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