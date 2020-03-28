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Bursa giriş çıkışları kontrol altında

Bursa polisi, sosyal hareketliliği azaltmak ve şehrin güvenliğini arttırmak için şehrin giriş ve çıkışlarında kontrollerini arttırdı.

28.03.2020 16:16 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:17
Bursa giriş çıkışları kontrol altında
Bursa polisi, sosyal hareketliliği azaltmak ve şehrin güvenliğini arttırmak için şehrin giriş ve çıkışlarında kontrollerini arttırdı.

Çin'de ortaya çıkan, kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye 'de de ölümlere yol açan korona salgınının önüne geçebilmek için uygulamalar tüm hızıyla devam ediyor. Sosyal hareketliliği azaltmak ve şehrin güvenliğini arttırmak için şehrin giriş ve çıkışlarında kontrollerini arttırdı. Salgının yayılmasının engellenmesinin en etkili yolu sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak izolasyonu sağlamak için şehrin giriş çıkışlarından kontrol yapıldı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehrin giriş çıkışında kontrol noktaları kurarak yol kontrollerini titizlikle yapmaya devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Bursa, Güncel

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