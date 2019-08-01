Bursa Girişim Hareketi ile Global Girişim Dünyası'na Açılıyor!

Girişimciler ile yatırımcıları bir araya getirmek üzere başlattığını çalışmaları Girişim Hareketi bugün Bursa ile birlikte Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Denizli, Gaziantep, Girne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Lefkoşa, Nevşehir ve Osmaniye şehirlerinde gerçekleştiriyor.

Bursa'nın da çalışmalara katılması ile birlikte Anadolu'da yaygınlaşma ve girişimcilik alanında farkındalık oluşturma hedefleri odağında ilerlediklerini ifade eden Ülke Direktörü İsmail Haznedar, 2020 yılına 20 şehirde olmak hedefinde ilerlerken aynı zamanda sonuç odaklı girişimcilik projelerini de artıracakları bir dönem için çalıştıklarını aktardı.

Konu ile ilgili olarak Bursa'da çalışmaların liderliğini üstlenen Şenay Gültan görevi ile ilgili, "Bursa'yı Girişim Hareketi ile tanıştırıyor olmak heyecan verici. Ülkemizin sanayi bakımından önemli şehirlerinden olan Bursa'da, konularında uzman değerli konuşmacılar ve yatırımcılar ile girişimcilerin buluşmasını sağlamanın gelecek için önemli bir imza olacağı görüşündeyim." açıklamasını yaptı.

Girişim Hareketi, deneyim sahibi kişiler ile girişimci adaylarını buluşturmayı ve yeni girişimlerin sayısını artırarak başarılı projeleri gerçekleştirmeyi hedefliyor. Program içerisinde Girişim Buluşması, Atölye Çalışması ve Seminerler yapılıyor. Dönem içerisinde şehrin en iyi girişimleri seçiliyor ve potansiyel yatırımcılar ile buluşturuluyor. Girişimciler, destekçiler, eğitmenler, mentorler, yatırımcılar, kurumlar bir araya gelerek projeleri değerlendiriyor ve gelişimlerine katkı sağlıyor.