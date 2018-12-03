Bursa Görme Engelli Çiftin Çocukları, Onlara Göz Oldu

Görme engelli çiftin çocukları, onlara göz oldu
BURSA'nın İnegöl
ilçesinde 2013 yılında evlenen görme engelli Hanım (28) ve Mustafa Özdemir
(36) çifti, dünyayı gözüyle göremeseler de, dokunup seslerini işittikleri 2 çocuğuyla mutlu bir hayat sürüyorlar. İsmail Kerem(4) ve Elif Şevval (2) isimli çocukları görme engelli çiftin, adeta gören gözleri oldu.
Hanım ile Mustafa Özdemir, Ankara
'da 8 yıl önce Yenimahalle
Görme Engelliler Okulu'ndaki bilgisayar kursunda tanıştı. Kurs bittikten sonra bir yıl telefonla görüşen çift, daha sonra evlenmeye karar verdi, ancak aileleri buna karşı çıktı. Aşkları engel tanımayan çift, ailelerini ikna ederek 2012 yılında dünya evine girdi. Mutlu evlilikleri, 2014 yılında İsmail Kerem ismini verdikleri bir erkek çocukla taçlandı. Ailelerinin desteğiyle çocuklarını büyüten çiftin, 2016 yılında da Elif Şevval ismini verdikleri ikinci çocukları oldu. Çocuklarını hiç görmeden büyüten çiftin çocukarı onlara adeta göz olurken, önceden dışarı bile çıkmakta zorlanan çift, İsmail Kerem'in elinden tutarak dışarı çıkmaya da başladı.
GÖZLERİ OLDULAR
Mustafa Özdemir, 'Evlilik süreci sıkıntılı geçti. Ailelerimiz kabullenemedi. İkiniz de görmüyorsunuz dediler. Bu durumu bir şekilde atlattık. 2012 yılında evlendik. 2014 yılında oğlumuz, 2016 yılında da kızımız dünyaya geldi. Çocuklarımızı hiç görmedik. 12 yıl oldu, gözlerimi kaybedeli. Eşim ise doğuştan görmüyor. Bizde sadece ışık var, görüntü yok. Öncelerde de çocuk bakımıyla alakalı tecrübesizliğimiz vardı. İkinci çocuğumuzda biraz daha tecrübelendik. 5-6 ay annem yanımızda durdu, o yardımcı oldu. İki çocuğumuza da kendimiz baktık. Tabii zor oluyor. Özellikle kavga
ettiklerinde hangisi haklı, hangisi haksız bu durumu ayıramıyoruz. Çok zor oluyor. Allah'a şükür bununda üstesinden geliyoruz. Çocuklarımız bizim aynı zamanda gözlerimiz oldu. İsmail Kerem bunun birebir örneği. 1 yaşında yerde bulduğu çöpleri alıp bize getirir verirdi. Terliğimizi bulamadığımız zaman yardımcı olurdu. Şu anda aynısını kardeşi yapıyor. Bir şey gösterecekleri zaman elimizi tutup öyle gösteriyorlar. Onlar anlıyor, çünkü engelli çocuğu onlar' dedi. Baba Özdemir, 'Allah çocuklarımızın evliliklerini de görmeyi nasip etsin inşallah' İfadelerini kullandı.
REHBERİMİZ OLDULAR Anne
Hanım Özdemir ise, doğuştan görme engelli olduğunu belirterek, 'Görme engelli yatılı okullarında okudum. 2012 yılında sınavı girip memur oldum. Şu anda çalışıyorum. İsmail kreşte eğitim görüyor, kardeşi Elif ise babasıyla beraber evde. Bizim akşamlarımız renkli geçiyor. Çocuklar hep bizimle birlikte, bir gün bile olsun çocuklarımı başkasına bırakmadım. Hep bizimleler. Biz kendimizi anlatmadan zaten bizi yaşadıkça öğrendiler. O yüzden çocuklarımız şu anda hiç zorlanmıyorlar. Biz bir yere gittiğimizde biliyorlar ki diğer insanlardan farklıyız, yardımcı olmak için harekete geçiyorlar. Özellikle oğlum. Bize rehber oluyor. Gören bir insan bizimle sürekli çocuklarımız bizi bu kadar iyi tanıyamazdı' dedi.
İnegöl,Mustafa Özdemir
03 Aralık 2018 Pazartesi 18:48