Haberler » Güncel » Bursa Günlüğü 8. sayısıyla merhaba dedi - Haber

Bursa Günlüğü 8. sayısıyla merhaba dedi

Bu sayıda da ilgi çekici ve bilinmeyen noktaları aydınlatıcı yazılarla Bursa tarihine ve kültürüne katkı sağlamaya devam eden Bursa Günlüğü dergisi 8. sayıya ulaştı.

23.12.2019 09:53 | Son Güncelleme: 23.12.2019 09:53 Bursa Günlüğü 8. sayısıyla merhaba dedi

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı bünyesinde hazırlanan Bursa Günlüğü, Vatan Şairi Orhan Şâik Gökyay'ın 25. vefat yıl dönümüne denk gelen bu sayıda, daha önceden yayınlanmamış bir defteri okurlarıyla buluşturuyor. Bursa üzerine bibliyografya niteliğindeki küçük defter, Gökyay'ın Bursa'ya verdiği önemi gösteriyor.

Bursa'nın fethinin kaç yılında gerçekleştiği konusu merak uyandıran bir mesele. Hakan Yılmaz'ın yazısı Bursa'nın fethinin tarihi ile ilgili yeni bilgiler sunuyor. Maddî deliller ve belgelerle ilk defa okuyacağınız bu yazı da dikkatleri üzerine çekecek.


Bursa Büyükşehir Belediyesi, Halkla İlişkiler, Bursa, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:32   Gemerek'te "Ailem Derste Başarım Zirvede" projesi - Haber
10:31   Komşusunu rahatsız edene hapis ve para cezası! - Haber
10:30   Deniz ulaşımına lodos engeli - Haber
10:28   Sinan Aygün, "Madem benim bu rantım 950 milyon lira ben rantı da arsaları da iki kuleyi de ona... - Haber
10:28   VASKİ'den büyük tasarruf - Haber
09:49   Mehmet Ağar'dan Davutoğlu ve Babacan'a olay sözler: Particikler kurmanın Türkiye'ye faydası yok - Haber
08:40   Antalya'da trafik kazası: 17 yaralı - Haber
08:28   Temel Karamollaoğlu, Kanal İstanbul'u eleştirdi: Yanlış yatırım - Haber
07:44   Binali Yıldırım'ın KYK affı sorusuna verdiği yanıt öğrencileri güldürdü: Koltuk elden gitti - Haber
07:17   İDO, Şehir Hatları ve BUDO seferleri iptal edildi - Haber
23.12.2019 10:41:23