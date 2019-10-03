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Bursa Gürsu'da ormanlık alev alev böyle yandı

Bursa Gürsu'da ormanlık alev alev böyle yandı Bursa'da çıkan orman yangını 4 saatte kontrol altına alındıBURSA - Bursa'nın Gürsu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, 40 kişilik ekip ile 4 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı.

03.10.2019 23:59
Bursa Gürsu'da ormanlık alev alev böyle yandı
Bursa'da çıkan orman yangını 4 saatte kontrol altına alındı
BURSA - Bursa'nın Gürsu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, 40 kişilik ekip ile 4 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı.
Bursa'nın Gürsu ilçesi Kazıklı Mevkisindeki ormanlık alanda, saat 19.00 sıralarında yangın başladı. Ormanlık alandaki alevleri görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 12 arazöz, 4 tanker ve 40 kişilik ekip, yangına müdahale etti. Kızılçam ve zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın, 4 saatlik müdahale sonucunda kontrol altına alındı. Bölgede yerleşim alanı bulunmadığı belirtildi. Ekiplerin, soğutma çalışmaları, sabahın ilk ışıklarına kadar devam edecek. Öte yandan, yangının zarar tespit çalışmalarının yarın yapılacağı belirtildi. Jandarma ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
Bursa Gürsu'da ormanlık alev alev böyle yandı

Gürsu, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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