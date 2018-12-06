Bursa Güvercinlerini Çaldı Diye Çocuğu Dövdüğünü İtiraf Etti

Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde boş bir arazide kurduğu derme çatma kafeste güvercin besleyen Recep Taşçı, kafesin çevresinde dolaşan çocukları görünce kovalayıp, yakaladığı bir çocuğu hırsız olabileceği iddiasıyla dövdüğünü söyledi. Taşçı, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Kafesin çevresinde dolaşan çocukları görünce kovalayıp, yakaladığı bir çocuğu döven, olayın ardından kafesinin yanına gelip açıklamalarda bulunan Recep Taşçı, 'Geçen hafta içinde güvercinlerimi çalmaya geldiler. Çocuklardan birini yakaladım. Beni canımdan bezdirdiler. Korkutmak amacıyla dövdüm. Dövmemem gerekyordu, suçtur belki, ama mağdurum. Kuşlarım çalındı. 30 civarında kuşum çalındı. Sinirden tokat atmıştım. Çalıp götürürken görmedim ama ertesi gün çalmaya geldiklerinde pusuya yattığım için yakaladım, sonra dövdüm. 30 güvercinim vardı, şu an bir tane kaldı. Elimdeki kesere gelince, o keser kaçan çocuğun bıraktığı keserdirö dedi. Recep Taşçı, açıklamasının ardından Emniyet ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
İnegöl,Bursa
06 Aralık 2018 Perşembe 14:30