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Haber spikeri olmak isteyen küçük kız, amatör haber videolarında 'Evde Kal' çağrısı yaptı

Bursa'da haber spikeri olmak isteyen 10 yaşındaki bir kız çocuğu, ailesinin haber sunarken çektiği videolarla sosyal medyada yer aldı. Yoğun ilgi gören videolarda küçük kız, koronavirüse karşı 'Evde Kal' çağrısı yapmayı da ihmal etmedi.

26.03.2020 15:37 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:29

Bursa 'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Mustafa ve Ümmühan Ekren çiftinin 10 yaşındaki kızları Betül Ekren, ileride spor spikeri olma hayali kuruyor. Hayaline bir adım daha yaklaşmak için evde haber sunan küçük kızın ailesi, o anları sosyal medyadan paylaştı. İlgi gören videoları sonrasında İnegöl Belediye Başkanı, Betül'ü makamında misafir etti.

VİDEOLARDAKİ 'TV16' LOGO DETAYI

İnegöl'de yaşayan Mustafa ve Ümmühan Ekren çiftçinin kızları Betül, gündeme ilişkin haberleri kendi tarzıyla sunduğu görüntüleri çekip sosyal medyadan paylaştı. Gelecekte haber spikeri olmak isteyen Ekren'in videoları, yoğun ilgi gördü. Yayınladığı videoların üzerine 'TV16' şeklinde logo koyan Belüt Ekren, son olarak İnegöl'deki koronavirüs tedbirlerini sundu ve 'Evde kal' çağrısı yaptı.

BURSA Haber spikeri olmak isteyen Betül'ün videoları ilgi görüyor

ECE ÜNER'İ ÖRNEK ALIYOR

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise, küçük Betül'ü makamında ağırladı. Taban, küçük spikere başarılar dileyerek hediyeler takdim etti. Betül, ilk olarak öğretmenlik mesleğini isterken bir anda spiker olmaya karar verdiğini belirterek, Ece Üner'i örnek aldığını söyledi.

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Haber spikeri olmak isteyen küçük kız, amatör haber videolarında ’Evde Kal’ çağrısı yaptı

Kaynak: DHA

Etiketler: İnegöl, Bursa, Güncel

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Haber spikeri olmak isteyen küçük kız, amatör haber videolarında 'Evde Kal' çağrısı yaptı

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