BURSA Hafif ticari araç alev alev yandı

Hafif ticari araç alev alev yandıBURSA'da seyir halindeyken motoru tutuşan hafif ticari araç, alev alev yanarak, kullanılmaz hale geldi.

21.05.2020 11:44 | Son Güncelleme: 21.05.2020 11:49
Hafif ticari araç alev alev yandı
BURSA'da seyir halindeyken motoru tutuşan hafif ticari araç, alev alev yanarak, kullanılmaz hale geldi.
Osmangazi ilçesi Bursa- Ankara Karayolu Eski Hal Kavşağı'nda, Adnan Çiftçi (37) yönetimindeki 16 LHS 35 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken yanmaya başladı. Motordan çıkan alevleri fark eden Çiftçi, hemen aracını yol kenarına çekip, itfaiyeyi aradı. Gelen itfaiye ekipleri yangını yarım saatlik çalışmayla söndürdü. Ancak araç kullanılmaz hale geldi.
'ANİDEN ALEV ALMAYA BAŞLADI'
Sürücü Adnan Çiftçi, Orta şeritte seyir halindeyken bir koku geldi. Daha sonra duman çıktığını görünce sağa çektim. Bu sırada arabam birden alev alıp, almaya başladı. Daha sonra da tamamen tutuştu dedi. BURSA Hafif ticari araç alev alev yandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Adnan Çiftçi, Bursa, Güncel, Haber

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