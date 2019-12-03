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Bursa hafif ticari aracın çarptığı kişi, öldü

Hafif ticari aracın çarptığı kişi, öldüBursa'nın İnegöl ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı Mustafa Su (49), hayatını kaybetti.

03.12.2019 22:01 | Son Güncelleme: 03.12.2019 22:02
Hafif ticari aracın çarptığı kişi, öldü
'nın ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı Mustafa Su (49), hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Bursa Ankara karayolu üzeri İnegöl'ün Mezit-1 mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Ankara istikametine seyir halinde olan İsmail Döngel yönetimindeki 16 Y 9374 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Su'ya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 30 metre sürüklenen Su, olay yerinde hayatını kaybetti. Su'nun cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, sürücü İsmail Döngel ise gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa hafif ticari aracın çarptığı kişi, öldü

Mustafa Su, İnegöl, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA


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