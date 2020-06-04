BURSA Hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandıBURSA'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Ali Metin (29) ağır yaralandı.

04.06.2020 21:39 | Son Güncelleme: 04.06.2020 21:56
Hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Ali Metin (29) ağır yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde, Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Kamuran Kiraz (32) yönetimindeki 16 JYL 13 plakalı hafif ticari araç, caddeye çıkan Ali Metin'in kullandığı 16 NEL 01 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü Metin, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Metin, sağlık görevlilerince yapılan müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. BURSA Hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Ali Metin, İnegöl, Güncel, Haber

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