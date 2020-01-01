Haberler » Güncel » Bursa-hafif ticari araçla minibüs çarpıştı 4 yaralı - Haber

Bursa-hafif ticari araçla minibüs çarpıştı 4 yaralı

Hafif ticari araçla minibüs çarpıştı 4 yaralıBursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araçla, ara sokaktan çıkan minibüsün çarpıştığı kazada, 4 kişi yaralandı.

01.01.2020 16:40 | Son Güncelleme: 01.01.2020 16:41
Hafif ticari araçla minibüs çarpıştı 4 yaralı
'nın ilçesinde hafif ticari araçla, ara sokaktan çıkan minibüsün çarpıştığı kazada, 4 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde İnegöl ilçesi Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Mustafa Yavuz Keskin (25) yönetimindeki 16 JEB 52 plakalı hafif ticari araç, Ertuğrulgazi Mahallesi Ersoy Sokak'tan çıkan Turgut Aydın (27) yönetimindeki 16 ACJ 589 plakalı minibüsle çarpıştı. Savrulan minibüs devrildi. Kazada, sürücüler Keskin ve Aydın ile minibüsteki Faris Yılmaz (25) ve Yakup Bozkurt (26) yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle kısa süreliğine kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Bursa-hafif ticari araçla minibüs çarpıştı 4 yaralı

İnegöl, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:44   Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, yeni yıla eksi 15 derecede çalışan ekiplerle girdi - Haber
17:44   Zeytinburnu'nda durakta bekleyen otobüse başka bir otobüs çarptı 15 hafif yaralı - Haber
17:44   Mersin'de yüksek kesimlerde kar, sahillerde ise bahar havası hakim - Haber
17:43   Ankara'da dün akşam çıkan yangında hayatını kaybeden Seyfettin Güngör son yolculuğuna... - Haber
17:42   Hafif ticari araçla minibüs çarpıştı 4 yaralı - Haber
17:22   Gökyüzündeki görsel şölen vatandaşları şaşkına çevirdi - Haber
17:10   Zeytinburnu'nda İETT otobüsleri çarpıştı: 7 kişi yaralandı - Haber
16:24   İzmir 20 milyon TL'nin sahibi olan talihliyi arıyor - Haber
15:31   Siirt'te yıkılan bina yan yattı, yan binadaki vatandaşlar tahliye edildi - Haber
15:00   Ali Babacan 5 yıl sonra ilk kez yaptığı paylaşımda, 2020'den beklentilerini dile getirdi - Haber
1.01.2020 17:45:23