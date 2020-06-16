BURSA Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi, yakalanıp tutuklandı

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi, yakalanıp tutuklandıBursa'da 29 ayrı suçtan aranan, 7 ayrı suçtan ise hakkında kesinleşmiş 11 yıl hapis cezası bulunan Selim Altın (40) ile 3 ayrı suçtan 6 yıl kesinleşmiş cezası bulunan Ali Yentürk (20), yakalanıp, tutuklandı.

16.06.2020 16:27 | Son Güncelleme: 16.06.2020 16:32
Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi, yakalanıp tutuklandı
Bursa'da 29 ayrı suçtan aranan, 7 ayrı suçtan ise hakkında kesinleşmiş 11 yıl hapis cezası bulunan Selim Altın (40) ile 3 ayrı suçtan 6 yıl kesinleşmiş cezası bulunan Ali Yentürk (20), yakalanıp, tutuklandı.
İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Selim Altın ve Ali Yentürk'ün kaldıkları evi tespit etti. Ekipler, adreslere düzenlenen operasyonlarla 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden Selim Altın'ın güveni kötüye kullanma, resmi belgede sahtecilik, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması, dolandırıcılık, hırsızlık, hükümlü veya tutuklunun kaçması, hakaret, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, parada sahtecilik ve nafaka hükümlerine uymama gibi 29 ayrı suçtan arandığı, 7 ayrı suçtan da hakkında kesinleşmiş 11 yıl hapis cezası bulunduğu, Ali Yentürk'ün ise parada sahtecilik, tehdit ve gasp gibi 3 ayrı suçtan hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu bildirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. BURSA Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi, yakalanıp tutuklandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, İnegöl, Bursa, Selim, Güncel, Haber

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