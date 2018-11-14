Bursa Halkı Diyabet Hastalığına Dair Bilinçlendirdiler

Dünya Diyabet Günü
dolayısıyla hazırlanan seminerde konuşan VM Medical Park Bursa
Hastanesi Genel Müdürü Metin Arslan
, diyabet hastalığının Türkiye
'de en yaygın hastalıkların başında geldiğini söyledi.
Dünya Diyabet Günü kapsamında VM Medical Park Bursa Hastanesi, hastane seminer salonunda Diyabet Semineri gerçekleştirdi. Halka ve hastalara açık seminer öncesinde konuşan VM Medical Park Bursa Hastanesi Genel Müdürü Metin Arslan, diyabet hastalığının Türkiye'de en yaygın hastalıkların başında geldiğini söyledi. 2040 yılına kadar diyabet hastalığının bu hızla artmaya devam etmesi durumunda Türkiye'nin dünyada diyabet hastalığının en yaygın olduğu 10 ülkeden biri olmaya aday olunduğunu hatırlatan Arslan, Toplumsal sağlığımız için bu kadar önemli bir konuda hastanemizde toplumun farkındalığını arttırmak, bu tehlikenin önemine vurgu yapmak için bugün sosyal sorumluluk projesi kapsamında diyabet semineri düzenledik. Geniş katılımlı hastanemizde değerli uzmanların endokronoloji uzmanlarının, cerrahların bulunduğu diyabet semineri halkımıza açık, katılım da oldukça iyi. Hastanemiz diyabet tedavisinde Bursa'daki en güçlü kuruluş, iki tane endokronoloji uzmanının yanı sıra diyabet cerrahisinin, metabolojik cerrahisinin yapıldığı bir kurum dedi.
HASTALIK HAKKINDA BİLGİLENDİRİYORLAR
Dünya Diyabet Günü ile bilgilendirme yapan VM Medical Park Bursa Hastanesi Endokronoloji Uzmanı Mine Özduman Cin ise Dünya Sağlık Örgütü
ve Dünya Diyabet Federasyonu, 1921 yılında insülinin keşfi ile Frederick Banting adına onun doğum günü olan 14 Kasım'ı diyabet günü olarak ilan etmiştir. Tüm dünyada ve ülkemizde de bu kapsamda diyabet gününde halkın bilinçlendirilmesi, diyabetin ne kadar ciddi ve önemli bir hastalık olduğu, ciddi organ hasarlarının meydana geldiği ve bununla ilgili mutlaka takip ve tedavi altında olmaları gerektiğine dair hastaların bilinçlendirilmesi için toplantılar yapılmaktadır. Bizde hastanemizde bugün bu amaçla bir diyabet toplantısı gerçekleştiriyoruz diye konuştu.
Metin Arslan,Bursa
14 Kasım 2018 Çarşamba 22:35