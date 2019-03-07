Bursa Harput Holding, Kadınları Unutmadı

Harput
Holding, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
sebebi ile bünyesinde çalışan kadınların rol aldığı 'Mutlu Kadın, Mutlu Türkiye
' başlıkı bir video klip çekti. Kimya, gıda, turizm ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren Harput Holding, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
münasebeti ile, bünyesinde çalışan kadınların rol aldığı 'Mutlu Kadın, Mutlu Türkiye' başlıklı bir video klip çekti. 10 farklı fabrikada, kadın işçilerin oyunculuğu ile çekilen video klip büyük beğeni topladı. Kadının iş hayatına katılmasının, hem ailenin, hem de ülkemizin kalkınması açısından son derece önemli olduğunun altının çizildiği klipte, toplam istihdamın neredeyse yarısını oluşturan kadınların üretimden planlamaya şirketin her kademesinde omuz omuza çalıştığına vurgu yapıldı
Dünya Kadınlar Günü, Harput, Güncel
Kaynak: DHA