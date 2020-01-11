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Bursa hasarlı kaza sonrası 2 kişiyi vurdu, 'korkutmak içindi' dedi

Hasarlı kaza sonrası 2 kişiyi vurdu, 'Korkutmak içindi' dediBURSA'da, Önder Yılmaz (46), eğlence mekanının önüne park etmeye çalıştığı otomobilini arkadaki otomobile sürtmesi nedeniyle çıkan tartışmada 2 kişiyi tabancasıyla vurarak yaraladı.

11.01.2020 08:36 | Son Güncelleme: 11.01.2020 08:39
Hasarlı kaza sonrası 2 kişiyi vurdu, 'Korkutmak içindi' dedi
BURSA'da, Önder Yılmaz (46), eğlence mekanının önüne park etmeye çalıştığı otomobilini arkadaki otomobile sürtmesi nedeniyle çıkan tartışmada 2 kişiyi tabancasıyla vurarak yaraladı. İfadesinde "Silah ve bıçak çıkaracaklarını düşündüm. Korkutmak amacıyla silahımı çıkarıp ateş ettim" diyen Yılmaz, tutuklandı. Olay anı anbean güvenlik kameralarına kaydedildi.
Olay, önceki gün gece saatlerinde, Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Eğlence mekanına giden Önder Yılmaz (46), alkol aldıktan sonra arkadaşının 34 ZD 9168 plakalı otomobiliyle Mesken'deki çorbacıya gitti. Burada çorba içen Yılmaz, mekanın çalışanlarına 4 çorba alıp, geri döndü. Eğlence mekanının önüne otomobili park etmeye çalışan Yılmaz, iddiaya göre aracı arkasındaki otomobile sürttü. Mekandakilere çorbaları bırakan Yılmaz, otomobile döndüğünde, yanına gelen Turgut Duman (56) ve Ramazan Zeybek (46) ile arasında park etmeye çalışırken araca sürtmesi nedeniyle tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Yılmaz, kendisine küfreden 2 kişiye tabancasıyla ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Duman ve Zeybek kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 2 yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yılmaz ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
'BANA ZARAR VERMELERİNDEN KORKTUM'
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yılmaz, adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı tarafından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Önder Yılmaz ifadesinde, 2 yaralıyı tanımadığını belirterek, "Aracımı park ederken arkada bulunan araçta hafif sıyrık oluştu. Hasarı gidereceğimi söyledim. Bana küfrettiler. Eğlence mekanının önünde 20 kişilik bir grup vardı. Tartıştığım kişiler sürekli ellerini bellerine atıyorlardı. Silah ve bıçak çıkaracaklarını düşündüm. Beni yaralamak için üzerime gelince, korkutmak amacıyla silahımı çıkarıp ateş ettim. İki kişi de üçgen vaziyette karşımda duruyordu. Pavyonun önünde bulunanların bana zarar vereceğinden korkuyordum" dedi.
Sanık avukatı Tuncay İçlim, müvekkilinin bir gözünün yüzde 70 oranında görme bozukluğu bulunduğunu, sağa sola ateş ettiğini söyleyerek, tutuksuz yargılanmasını talep etti. Önder Yılmaz, nöbetçi mahkemece 'Adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.
Ayrıca, olay anı anbean çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına kaydedildi.
Bursa hasarlı kaza sonrası 2 kişiyi vurdu, 'korkutmak içindi' dedi

Önder Yılmaz, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA


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