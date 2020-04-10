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BURSA Hastaneden kaçan koronavirüs hastası kadın, evinde yakalandı

Hastaneden kaçan koronavirüs hastası kadın, evinde yakalandıBURSA'da koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden kaçan Melek K. (65), polis tarafından evinde yakalandı.

10.04.2020 14:44 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:47
Hastaneden kaçan koronavirüs hastası kadın, evinde yakalandı
BURSA'da koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden kaçan Melek K. (65), polis tarafından evinde yakalandı. Melek K., ambulansla yeniden hastaneye kaldırıldı.
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle başvuran Melek K., koronavirüs testi pozitif çıkınca, tedaviye alındı. Melek K. bugün hastaneden kaçtı. Hastane yetkililerinin ihbarı üzerine polis ekipleri, Melek K.'nin merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'ne gitti. Evinde olduğu belirlenen Melek K., gelen özel kıyafetli sağlık ekipleri tarafından ambulansla yeniden hastaneye kaldırıldı. Melek K.'nin eşi Mehmet K. (71) de tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. BURSA Hastaneden kaçan koronavirüs hastası kadın, evinde yakalandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Bursa, Polis, Güncel
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