Bursa Hatalı Dönüş Yapan Sürücü, Yunus Polisine Çarptı 1 Yaralı

Bursa
'da hatalı U dönüşü yapmak isteyen Mustafa Biat (23) idaresindeki 16 ACA 981 plakalı otomobil, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Yunus Timi'nde görevli Gökhan Demir
(35) idaresindeki 16 A 4861 plakalı motosiklete çarptı. Gökhan Demir hafif yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılırken Mustafa Biat, ifadesi alınmak üzere Çarşı Polis
Merkezi'ne götürüldü.
Olay merkez Osmangazi
ilçesi Altıparmak Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde otomobiliyle seyir halinde olan Mustafa Biat, U dönüşü yapmak istedi. Yasaklı bölgede dönüş yapmaya çalışan Mustafa Biat, cadde üzerinde seyir halinde olan Yunus Timi'nde görevli Gökhan Demir idaresindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Demir hafif şekilde yaralandı. Demir'in ilk müdahalesi olay yerine gelen 112 Acil Servis
Ekipleri tarafından yapıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gökhan Demir Bursa Devlet Hastanesi
'ne kaldırılırken, otomobil sürücüsü Mustafa Biat, ifadesi alınmak üzere Çarşı Polis Merkezi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gökhan Demir, Bursa, Güncel
Kaynak: DHA