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Bursa Hayvanat Bahçesi'nde 21. yıl coşkusu

Bursa Hayvanat Bahçesi'nin kuruluşunun 21. yıldönümü, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın katıldığı programla kutlandı.

12.11.2019 11:05 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:10Bursa Hayvanat Bahçesi'nde 21. yıl coşkusu
Hayvanat Bahçesi'nin kuruluşunun 21. yıldönümü, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın katıldığı programla kutlandı.

Hayvanat bahçesindeki programa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Şehit Coşkun Çalı, Doğanbey ve Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlyas Genel ilkokullarından öğrenciler katıldı. Büyükşehir Belediye Bandosu ile Yadigar Sanat ve Yetenek Kursu üyelerinin verdiği mini konserler, öğrencilerin büyük ilgisini çekti. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, aynı gün doğan Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Şeyda Çoban'la birlikte yaş pasta kesti. Öğrencilerin hayvanları beslemesinin ve ağaç dikiminin ardından kuruluş yıldönümü kutlamaları sona erdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, son dönemde eğitim ve tanıtım faaliyetlerinin hızlanmasının ardından ziyaretçi sayısının 735 binden 900 bine yükseldiğini hatırlattı. Ziyaretçi sayısının yılsonunda 1 milyon kişiye ulaşacağını tahmin ettiklerini belirten Başkan Aktaş, "Önümüzdeki dönemde bahçemize 'projeleri tamamlanmış olan' çocuk kütüphanesi, bongo barınağı, Avrupa çapında özel bir yapı olacak fil ve timsah barınakları yapılması planlanmaktadır.137 türden bin 300 hayvana sahibiz. Bahçe Koordinatörümüz Erdem Saker ile danışmanımız Koen Brouwer öncülüğünde, bahçemizde farklı meslek gruplarından toplam 126 personel görev yapmaktadır. Bahçemizin bugünlere ulaşmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

Hayvanat Bahçesi, Alinur Aktaş, Hamidiye, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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