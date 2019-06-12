Bursa Hayvanat Bahçesi'nde ziyaretçi rekoru

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi
, 9 günlük Ramazan Bayramı
tatilinde yaklaşık 55 bin ziyaretçiyi ağırladı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 206 bin 600 metrekare alanda kurulan ve hayvan barınaklarının yanı sıra 11 gölet, 2 bin ağaç, 50 bin çalı ve 150 bin yer örtüsü bitkisi ile hayvanlar için doğal yaşam alanı, ziyaretçiler için de nefes alabilecekleri bir ortam olan Bursa Hayvanat Bahçesi, Ramazan Bayramı tatilinde adeta ziyaretçi akınına uğradı.Avrupa
Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliğine (EAZA) tam üye olan ve yaklaşık 140 türden bin 500 hayvana ev sahipliği yapan Bursa Hayvanat Bahçesi turnikelerinden 9 günlük bayram tatilinde yaklaşık 55 bin ziyaretçi girişi oldu.
Hayvanat bahçesini bu yıl şimdiye kadar 410 binden fazla kişinin ziyaret ettiği bildirildi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş
, vatandaşların rahat nefes alabileceği, çocukların farklı hayvan türlerini yakından tanıma imkanı bulması nedeniyle hayvanat bahçesini çok önemsediklerini belirtti.
Kurulduğu 1998 yılında 70 hayvan türüyle ziyaretçi kabulüne başlayan hayvanat bahçesinin bugün 140 hayvan türüne ulaştığını vurgulayan Aktaş, "Buradaki değişim ve gelişim devam edecek. Önümüzdeki yıllarda 110 bin metrekare alan kamulaştırılarak fil, su aygırı, timsah, çift hörgüçlü develer ve mandrill gibi farklı türlerin bahçemize kazandırılmasını planlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AABursa Büyükşehir Belediyesi
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